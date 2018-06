Irã: Ocidente precisa avançar na questão nuclear O Ocidente precisa tomar passos concretos e para construir a confiança com o Irã, disse nesta sexta-feira um funcionário graduado do governo da república islâmica, Ali Baqeri, após voltar de uma visita à China e à Rússia. Baqeri, vice do negociador nuclear iraniano Saed Jalili, pediu que o Ocidente "dê passos concretos para construir a confiança com o povo iraniano". As declarações de Baqeri parecem fazer eco a demandas mais explícitas do Irã, feitas nos últimos dias, para que os países ocidentais abrandem o embargo que fizeram ao petróleo iraniano, informa a agência France Presse (AFP).