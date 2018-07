Irã oferece ajuda em tecnologia nuclear a africanos

Segundo Fereidoun Abbasi, o Irã já domina todo o ciclo de produção de combustível nuclear para reatores e está pronto para compartilhar a tecnologia. Os comentários de Abbasi foram divulgados neste sábado pela agência de notícias semioficial Mehr.

A oferta de Abbasi parece ter como objetivo mostrar o Irã como uma potência nuclear que domina a tecnologia e está disposta a ajudar outros países a criar programas nucleares com fins pacíficos. O Irã nega as acusações do Ocidente de que o país pretende construir uma bomba e diz que seu programa nuclear tem como único objetivo a geração de eletricidade. As informações são da Associated Press.