Irã oferece contraproposta em negociações nucleares

"O Irã propôs um pacote com cinco itens tendo como base os princípios do passo-a-passo e da reciprocidade e estamos esperando a reação do P5+1 durante as discussões desta tarde", disse o funcionário, em condição de anonimato.

P5+1 é como é conhecido o grupo formado por Estados Unidos, França, China, Rússia e Reino Unido, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) mais a Alemanha. As informações são da Dow Jones.