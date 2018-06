Irã pede a clérigos mais tolerância à internet

Rouhani fez o apelo durante encontro com os religiosos em Teerã, onde ele disse que a internet é uma importante fonte de conhecimento e inspiração para estudantes e especialistas. "Nos dias de hoje, quem não está conectado com a rede, não pode ser chamado de estudante ou de especialista. Não podemos fechar as portas do mundo para as gerações mais jovens", disse o presidente, em discurso transmitido pela emissora de televisão estatal.

Rouhani, um presidente relativamente mais moderado e eleito no ano passado, prometeu durante sua campanha que expandiria o acesso à internet e aos meios de comunicação, mas tem encontrado resistência entre os mais conservadores, que acreditam que novas tecnologias, como os smartphones, abrem espaço para imagens imorais.

Mesmo assim, nas últimas semanas o governo tem permitido que mais operadoras iranianas ofereçam os serviços de internet com 3G. Algumas redes sociais como o Facebook, o Twitter e o Youtube ainda são proibidas no país, mas os mais jovens têm usado servidores e soluções alternativas para driblar o controle. Fonte: Associated Press.