Irã pede acesso às provas de complô O ministro de Relações Exteriores do Irã, Ali Akbar Salehi, disse ontem que o país está "disposto a examinar" as acusações dos EUA de que Teerã estaria envolvido em um plano terrorista para matar um diplomata saudita em território americano. "Estamos dispostos a examinar a questão com serenidade, apesar de (a acusação) ter sido fabricada, e pedimos que os EUA nos forneçam as informações sobre o caso." O chanceler pediu também dados sobre o suspeito preso, "para identificar seu passado e examinar o caso".