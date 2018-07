Irã pede informação oficial do plano russo para negociação nuclear

TEERÃ - O Irã pediu à Rússia informação oficial com os detalhes do plano desse país para prosseguir as conversas sobre o programa nuclear iraniano entre Teerã e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e o Grupo 5+1, informou nesta segunda-feira, 25, a agência estudantil local "Isna".

O ministro de Assuntos Exteriores iraniano, Ali Akbar Salehi, assinalou que a proposta de seu colega russo, Serguei Lavrov, para reviver as conversas "passo a passo" demonstra "os esforços de Moscou para abrir portas, mas o Irã precisa ser informado da proposta em detalhe e oficialmente".

O Irã manteve várias rodadas de conversas infrutíferas com o Grupo 5+1, composto pelos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (China, EUA, França, Reino Unido e Rússia) mais a Alemanha, para resolver o conflito gerado por seu programa nuclear.

Grande parte da comunidade internacional, com os EUA à frente, considera que o programa nuclear iraniano tem fins bélicos, o que Teerã nega.