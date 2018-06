Irã pede novas propostas sobre programa nuclear

"A oferta anterior, o P5 +1 é história e eles devem vir para a mesa de negociações com uma nova abordagem", disse Zarif à agência de notícias ISNA. As propostas anteriores exigem a suspensão do enriquecimento de urânio a 20% em troca de uma redução das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia. No entanto, o Irã alega que utiliza o urânio enriquecido para fins médicos e para a geração de energia.

A chefe de política externa da União Europeia, Catherine Ashton, que representa as seis potências nas negociações, disse, à margem da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) no mês passado, que ela ainda esperava a resposta do Irã sobre as antigas propostas.

Depois de conversas com os ministros de Relações Exteriores dos seis países em Nova York, no último dia 27, Zarif disse que espera chegar a um acordo dentro de um ano para acalmar s preocupações internacionais sobre as ambições iranianas.

Neste domingo, ele insistiu que um acordo pode ser alcançado para atender às preocupações de ambos os lados. "Nosso objetivo é dominar a energia nuclear para fins pacíficos, incluindo o enriquecimento de urânio em nosso solo", disse ele. "O objetivo é manter o programa nuclear do Irã pacífico para sempre. Devemos encontrar uma maneira de atingir ambos os objetivos ao mesmo tempo". Fonte: Dow Jones Newswires.