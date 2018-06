Irã pede reinício das negociações sobre programa nuclear

Ashton representa o chamado 5+1, grupo formado pelos cinco representantes permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia e China, mais a Alemanha. Na semana passada, Ashton declarou que o grupo estava pronto "a retomar as negociações com o Irã sobre a questão nuclear", após o Irã ter aceito em 14 de fevereiro uma proposta que ela fez em outubro do ano passado, informa a agência France Presse (AFP).

Na carta enviada recentemente, Jalili disse que o Irã está pronto a negociar novamente e insistiu na "necessidade de que ocorram negociações sérias e construtivas, sem pré-condições e com o objetivo de obter uma cooperação de longo prazo".

Jalili também elogiou a postura de Ashton, "de respeitar os direitos de que a República Islâmica do Irã use a energia nuclear para finalidades pacíficas, de acordo com o Tratado de Não Proliferação Nuclear".

A última rodada de negociações entre o Irã e o 5+1 chegou ao impasse em Istambul em janeiro de 2011. Diplomatas ocidentais disseram que as negociações chegaram ao colapso por causa da insistência do Irã em discutir outros assuntos ao invés do programa nuclear iraniano.

O Irã reafirma que seu programa nuclear tem apenas objetivos pacíficos. O governo iraniano afirmou hoje que prefere que as negociações ocorram novamente em Istambul.

As informações são da Dow Jones.