Irã permite acesso de inspetores a instalações nucleares

Em um declaração conjunta com a AIEA neste domingo, o Irã se comprometeu a fornecer os projetos atualizados do reator nuclear em Arak e acertou também as medidas para a realização de uma visita dos inspetores da agência internacional ao local. O governo iraniano concordou também em permitir o acesso à mina de urânio de Saghand, em Yazd, e à usina de concentração de Ardakan.

O Irã prometeu também fornecer informações sobre as importações e a exploração de urânio pelo país.

Desde o ano passado, o Irã tem buscado negociar acordos com potências mundiais e agências de regulação para permitir um maior controle das atividades nucleares do país em troca do alívio de sanções econômicas internacionais. Fonte: Dow Jones Newswires.