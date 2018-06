Irã pode abrir base de Parchin para inspeção da AIEA

Reportagem publicada nesta quinta-feira pelo jornal independente Mardomsalari cita o vice-ministro de Relações Exteriores Hasan Qashqavi afirmando que os inspetores da AIEA podem visitar Parchin "se as ameaças estrangeiras forem atenuadas", embora não tenha explicado exatamente o que isso significa.

Como integrantes do alto escalão do governo raramente falam sobre questões sensíveis como esta, as declarações de Qashqavi foram vistas como ecos da opinião da liderança iraniana.

No início deste mês, inspetores da AIEA que viajaram para Teerã não conseguiram ir até Parchin, onde acreditam que tenham sido realizadas experiências nucleares.

O governo iraniano afirma que Parchin é apenas uma instalação militar convencional e nega as acusações do Ocidente de que seu programa nuclear tenha objetivos militares. As informações são da Associated Press.