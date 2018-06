Irã pode flexibilizar negociações sobre programa nuclear

Os comentários de Mehmanparast, publicados na agência de notícias oficial, IRNA, dão ênfase à tentativa de Teerã de retomar as discussões com os líderes mundiais, após a constatação de que as sanções estão pressionando a economia e a União Europeia pondera um boicote ao gás natural iraniano.

"O Irá está pronto para mostrar flexibilidade e remover as preocupações com a estrutura legal, mas essas medidas devem ser recíprocas", afirmou Mehmanparast. "A outra parte precisa tomar medidas para reconhecer totalmente os direitos nucleares do Irã e sua disposição aos propósitos de paz." As informações são da Associated Press.