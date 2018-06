Irã prende 11 jornalistas acusados de cooperar com a mídia estrangeira

TEERÃ - O Irã prendeu 11 jornalistas acusados de cooperar com organizações de mídia estrangeiras que possuem filiais no país ou trabalham com a língua persa no Irã, afirmaram editores das filiais iranianas. A medida faz parte de uma grande escalada de repressão contra a imprensa, o que mostra a falta de tolerância de Teerã com os profissionais que trabalham com mídia independente ou filias consideradas hostis.

Os editores-chefes dos jornalistas presos disseram à Associated Press nesta segunda-feira, 28, que os 11 profissionais foram detidos no domingo à noite, por causa de seus "contatos estrangeiros". Eles pertencem a seis empresas de comunicações diferentes, incluindo quatro jornais diários, um semanal e a agência de notícias ILNA.

Nos últimos anos, o Irã denunciou a Voice of America o serviço persa da BBC, descrevendo-os como armas dos EUA e das agências de inteligência britânicas. O governo também advertiu sobre graves consequências caso jornalistas e ativistas fossem capturados com contatos com esses estabelecimentos.

As informações são da Associated Press