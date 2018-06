Irã: presidente diz que acordo nuclear irá acontecer O presidente do Irã, Hassan Rouhani, afirmou nesta segunda-feira que as negociações sobre o programa nuclear do país com as nações ocidentais "chegarão a um acordo, cedo ou tarde". Em discurso transmitido em rede nacional, o chefe de Estado também assegurou que muitas das lacunas no diálogo entre os países "foram eliminados" e que o Irã "conquistou uma vitória significativa".