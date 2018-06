Irã: presidente se compromete a mudar política externa O novo presidente do Irã, Hasan Rouhani, afirmou, neste sábado, que seus compatriotas o elegeram para mudar a política externa do país, e se afastar do estilo "bombástico" adotado por seu antecessor, Mahmoud Ahmadinejad. Rouhani disse que seu governo vai adotar estratégias para se aproximar de potências mundiais, e, ao mesmo tempo, reforçou que a República Islâmica irá manter seus princípios.