Irã: programa nuclear deve ser discutido em Istambul A próxima rodada de negociações a respeito do polêmico programa nuclear do Irã irá "muito provavelmente" acontecer em Istambul, disse nesta quarta-feira o ministro das Relações Exteriores do Irã, Ali Akbar Salehi, durante uma visita à Turquia, informou a mídia turca. "Eu não tenho certeza, mas muito provavelmente será em Istambul", disse Salehi, um ano após a última rodada de negociações ter entrado em colapso.