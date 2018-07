Irã proíbe as bonecas Barbie por 'moralidade' O Irã proibiu a venda de bonecas Barbie no país. A polícia moral islâmica foi orientada a procurar e retirar das lojas os exemplares do brinquedo que ainda estejam disponíveis. A decisão foi tomada pelo governo porque a boneca representaria "uma influência cultural decadente" ocidental e feriria os costumes e a moralidade da república islâmica.