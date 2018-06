Irã proíbe jornal com referência a Charlie Hebdo Autoridades judiciais do Irã proibiram a circulação de um jornal por ter publicado uma manchete de capa supostamente mostrando apoio à publicação satírica francesa Charlie Hebdo. Mohammad Ghoochani, editor-chefe do diário Mardom-e-Emrooz, é citado pela agência semioficial de notícias Tasnim, dizendo que o periódico foi fechado por ter publicado uma matéria sobre o Charlie Hebdo.