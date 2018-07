Irã promete 'novas iniciativas' durante diálogo nuclear

TEERÃ - O governo do Irã vai apresentar "novas iniciativas" durante as conversas sobre seu programa nuclear com as potências do P5+1 no fim de semana, disse nesta quarta-feira, 11, o principal negociador da equipe iraniana, Saeed Jalili, sem fornecer maiores detalhes.

"A delegação iraniana terá novas iniciativas e nós esperamos que o outro lado tenha uma postura construtiva", afirmou Jalili à emissora iraniana em língua árabe, Al-Alam.

A partir de sábado, 14, o Irã vai retomar discussões sobre a questão nuclear com o P5+1 (grupo que inclui os membros do Conselho de Segurança da ONU - Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia, China - mais a Alemanha) em Istambul, capital da Turquia.

Jalili, que é próximo do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, também advertiu as nações ocidentais que participarão das conversas a não aumentarem a pressão sobre Teerã. "A linguagem de ameaças e pressões nunca deu resultados e só reforça a determinação do povo iraniano", afirmou.

O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, seguiu a mesma linha em comentários citados pela agência Irna. "A linguagem da força e dos insultos não dará resultado," disse.

