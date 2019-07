Irã promete quebrar acordos nucleares ‘em 60 dias’

Menos de 24h após ter declarado que o Irã está pronto para elevar seu enriquecimento de urânio, um porta-voz do país afirmou na manhã deste domingo, 7, que a ação será tomada dentro de poucas horas. Em comunicado oficial, o país também ameaçou se livrar de outras obrigações nucleares “em 60 dias”.

Na nova decisão, o Irã afirma que está se libertando de um novo compromisso adotado pela comunidade internacional e que, nas próximas horas, começará a enriquecer o urânio a um nível proibido pelo acordo internacional de seu programa nuclear de 2015.

"Dentro de poucas horas", necessário para resolver detalhes técnicos, o Irã retomará o enriquecimento de urânio a um nível acima de 3,67%, disse Behruz Kamalvandi, porta-voz da Organização Iraniana de Energia Atômica (AIEA), sem especificar o novo nível em que o urânio será enriquecido.

Em mensagem de vídeo divulgada neste sábado, Ali Akbar Velayati disse que "os americanos, diretamente, e os europeus, indiretamente, violaram o acordo nuclear". As partes europeias do acordo ainda não ofereceram caminho para o Irã para evitar as sanções econômicas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, desde que ele retirou o país do acordo, há um ano.