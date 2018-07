Irã protesta contra invasão de avião teleguiado dos EUA O governo do Irã fez um protesto formal nesta quinta-feira contra a invasão de um avião não tripulado em seu espaço aéreo no domingo passado, após exibir imagens do suposto avião RQ-170 Sentinel, um drone, na televisão estatal, informa a agência France Presse (AFP). Os EUA admitiram nesta semana que perderam um avião não tripulado que estaria em missão na fronteira entre Afeganistão e Irã, mas não comentaram as imagens divulgadas hoje pelos iranianos.