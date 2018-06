Irã protesta na ONU contra rejeição dos EUA em conceder visto a diplomata

Os EUA afirmaram no início deste mês que não concederão um visto para Hamid Abutalebi por causa de sua conexão com a crise dos reféns em Teerã, de 1979 a 1981, quando estudantes iranianos tomaram a embaixada norte-americana e fizeram 52 norte-americanos reféns por 444 dias.

Abutalebi disse que agiu apenas como tradutor.

"Até onde sabemos, este é um caso único envolvendo um representante permanente", disse a porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, nesta terça-feira.

A Comissão da ONU sobre Relações com o País Anfitrião, que lida com questões de Estados operando nos EUA, tais como imigração, segurança, bancos e outras violações, reuniu-se nesta terça-feira a pedido do Irã para discutir o assunto.

"O Irã e os Estados Unidos apresentaram seus pontos de vista", disse o embaixador do Chipre na ONU, Nicholas Emiliou, que preside a comissão composta por 19 membros. "Houve uma discussão... com a participação de sete outras delegações e o comitê decidiu continuar acompanhando o tema."

Segundo diplomatas presentes na reunião, Belarus, Cuba, Coreia do Norte e Equador se pronunciaram em favor da queixa do Irã.

De acordo com os diplomatas, os EUA disseram que levam a sério a responsabilidade de sediar a ONU, mas alegaram que tinham restrições quanto ao papel de Abutalebi na crise dos reféns e que seria intolerável ele receber uma proteção diplomática que ele negou a outros.

Os EUA afirmaram à comissão que a sua posição de não conceder vistos para pessoas envolvidas na crise dos reféns de Teerã não era nova, segundo diplomatas.

O presidente norte-americano, Barack Obama, esteve sob forte pressão para não permitir a entrada de Abutalebi no país para assumir sua posição. Ex-reféns se opuseram a Abutalebi e um Congresso normalmente dividido aprovou uma lei que proíbe sua entrada nos EUA.

Essa legislação tornou-se lei na sexta-feira, com a sanção de Obama. A lei proíbe a entrada nos EUA de qualquer representante da ONU considerado suspeito de estar por trás de atos de terrorismo ou espionagem contra os EUA ou uma ameaça à segurança nacional norte-americana.

O Irã não abriu mão de sua escolha, descrevendo Abutalebi como um diplomata experiente. Ele serviu como embaixador na Itália, Bélgica e Austrália e não é conhecido como um linha-dura ou por ter visões antiocidentais firmes.

