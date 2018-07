Irã quer conversar sobre questão nuclear, diz embaixador

O embaixador Ali Reza Sheikh Attar disse que o principal negociador sobre questões nucleares do Irã, Saeed Jalili, enviará em breve uma carta à chefe de políticas externas da União Europeia, Catherine Ashton, para propor a retomada das discussões. Attar não especificou quando a carta será enviada.

A última rodada de conversas entre Irã e as potências do 5+1, que inclui os cinco países permanentes do Conselho de Segurança da ONU - Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França - e Alemanha, fracassou em janeiro.

O Ocidente teme que o programa nuclear do Irã se destine à produção de armas atômicas, uma acusação que Teerã nega reiteradamente. As informações são da Associated Press.