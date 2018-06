Irã quer elevar capacidade de produção de petróleo

O Irã tem se esforçado para conseguir negociar o produto devido às sanções comerciais impostas pelo Ocidente em razão de seu programa nuclear. Estados Unidos e outros países acreditam que o programa de enriquecimento de urânio tenha objetivos militares, mas o Irã nega a acusação. Segundo a Agência Internacional de Energia, as exportações de petróleo do Irã caíram para 1 milhão de barris por dia em julho, ante 1,74 milhão de barris no mês anterior. Os embarques do produto são responsáveis por 80% da receita externa do país.

Mudanças

Ontem, o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, trocou dois assessores controversos de cargo, informou a agência de notícias estatal Irna. O chefe de estado Esfandiar Rahim Mashaie se tornou conselheiro e secretário-chefe do Movimento dos Países Não-Alinhados, cuja presidência o Irã assumiu no verão passado (do Hemisfério Norte). Separadamente, Ahmadinejad nomeou Mohammad Sharif Malekzadeh, ex-assessor de Mashaie, para vice-presidente de Patrimônio Cultural, Artesanato e Turismo. Ambos haviam sido alvo de críticas dentro do governo. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.