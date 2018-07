Irã quer novas negociações sobre programa nuclear

O convite ocorreu após as novas sanções impostas à Teerã pelo enriquecimento do urânio, um processo que produz combustível para reatores, mas que também pode ser usado para fazer armas nucleares. O Irã insiste que suas intenções são apenas pacifistas, enquanto os EUA e seus aliados europeus suspeitam que o país esteja planejando usar seu programa de energia nuclear para encobrir o desenvolvimento de armas atômicas.

A última rodada de conversas entre Irã e as potências do 5+1, que inclui os cinco países permanentes do Conselho de Segurança da ONU - Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França - e Alemanha, fracassou em janeiro. "Estamos formalmente declarando à eles nossa intenção de retomar o diálogo para cooperação", informou Jalili aos diplomatas iranianos em Teerã, segundo informou a agência de notícias IRNA.

O embaixador do Irã na Alemanha, Ali Reza Sheikh Attar, disse neste sábado que Jalili enviou uma carta para a diretora de política externa dos EUA, Catherine Ashton, pedindo uma nova rodada de negociações, mas o porta-voz de Ashton informou que ela ainda não recebeu qualquer novo comunicado formal do Irã.

O anúncio iraniano é o último sinal de que Teerã está sentindo o impacto das sanções internacionais. Além das sanções impostas pelas Nações Unidas, os EUA e a União Europeia impuseram separadamente suas próprias penalidades financeiras e econômicas ao país.

Washington adotou medidas que visam as exportações de gasolina e outros produtos derivados do petróleo do Irã e proibiu que bancos dos EUA façam negócios com bancos estrangeiros que fornecem serviços para a Guarda Revolucionária do Irã. As informações são da Associated Press.