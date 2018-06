Irã realiza testes com mísseis balísticos para ‘mostrar poder de dissuasão’

DUBAI - O Irã lançou vários mísseis balísticos a partir de instalações militares espalhadas pelo país como parte de um teste nesta terça-feira, 8, informou o site oficial da Guarda Revolucionária Islâmica, apesar de recentes sanções dos EUA contra o programa iraniano de mísseis.

O objetivo do teste era "mostrar o poder de dissuasão do Irã e também a capacidade da República Islâmica de confrontar qualquer ameaça à Revolução (Islâmica), ao Estado e à soberania do país", segundo o site.

O teste foi realizado dois meses após os EUA terem imposto sanções sobre empresas e indivíduos ligados ao programa de mísseis do Irã em razão de um teste com um míssil Emad, de alcance médio, realizado em outubro de 2015.

Especialistas da Organização das Nações Unidas (ONU) disseram que o lançamento utilizou uma tecnologia de mísseis balísticos proibida sob uma resolução do Conselho de Segurança.

O Irã sempre negou qualquer relação entre seu programa de mísseis balísticos e o polêmico programa nuclear do país, que atualmente está sob limitações rígidas e verificações internacionais como parte de um acordo com potências que entrou em vigor em janeiro. /REUTERS e DOW JONES NEWSWIRES