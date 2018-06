Irã rebate alegações de envio de armas a Gaza

"Um navio transportando armas do Irã para Gaza. Capturado bem a tempo para o para a campanha anual anti-Irã da Comissão de Assuntos Públicos Norte-americanos e Israelenses (Aipac). Coincidência incrível! Ou as mesmas mentiras fracassadas", escreveu Zarif em sua conta no Twitter, referindo-se à reunião do grupo de lobby pró-Israel.

Israel diz ter interceptado o navio Klos-C no Mar Vermelho na quarta-feira, que tinha a bordo foguetes M-302 do Irã destinados à Faixa de Gaza.

A conferência de políticas anual da Aipac foi realizada na terça-feira em Washington, nos EUA, ministrada pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Em reunião separada com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, Netanyahu disse que o Irã era a mais urgente ameaça à Israel.

"A alegação de envio de um navio que transportava armas iranianas para Gaza não é verdade", reforçou o vice-ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, segundo a agência de notícias estatal Irna. Fonte: Dow Jones Newswires.