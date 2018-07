Irã receberá delegação da AIEA no final de janeiro, diz diplomata

TEERÃ - Uma delegação de alto nível da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) visitará o Irã entre 29 e 30 de janeiro para discutir as demandas que possui sobre o programa nuclear iraniano, disse nesta terça-feira, 17, o representante do Irã na agência das Nações Unidas, informou a agência de notícias Fars.

O representante iraniano Ali Ashgar Soltanieh disse que a equipe da AIEA será comandada pelo inspetor-chefe Herman Nackaerts. O Irã "negociará e discutirá questões levantada pela AIEA", disse Soltanieh.

Há anos o Irã bloqueia as inspeções da AIEA, elevando as suspeitas entre as potências ocidentais de que os iraianos enriquecem urânio para fabricar armas atômicas. Teerã nega e alega que seu programa nuclear tem apenas fins civis. As informações são da Dow Jones.