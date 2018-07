Irã rechaça suposta conspiração contra diplomata

"A América lançou um cenário pernicioso. Mas estejam certos, eles se desculparão no futuro", afirmou Salehi a repórteres após uma reunião do gabinete, segundo o canal de notícias iraniano Alalam.

Vários membros do governo e parlamentares rechaçaram que o Irã estivesse realizando um plano do tipo. Segundo eles, a acusação busca tirar a atenção de problemas dos EUA no front interno e no Oriente Médio. Segundo Salehi, as relações iranianas com a Arábia Saudita são "boas".

Autoridades dos EUA disseram na terça-feira que dois iranianos - um deles também cidadão norte-americano - faziam parte de um plano "concebido, financiado e dirigido pelo Irã - para matar o embaixador saudita Adel al-Jubeir, em um ataque com uma bomba. As informações são da Dow Jones.