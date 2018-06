Irã recua após anunciar máquina que lê o futuro A imprensa iraniana publicou que um cientista local criou uma máquina capaz de prever o futuro. Segundo a agência oficial Fars, o aparelho instalado num computador pessoal poderia detalhar até oito anos do futuro usuário, com base na suas digitais. Depois de virar alvo de chacota em meios internacionais, a Fars retirou do ar a notícia.