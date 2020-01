Irã recua em acordo nuclear e anuncia enriquecimento ilimitado de urânio

TEERÃ - O Irã anunciou neste domingo, 5, que vai renunciar ainda mais aos compromissos feitos em um acordo nuclear em 2015 com seis potências mundiais, mas que continuará cooperando com o órgão de fiscalização nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU), a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), de acordo com a televisão estatal. A declaração do Irã acontece em meio a uma escalada na tensão entre o país e os Estados Unidos, que na sexta-feira, 3, matou o general iraniano Qassim Suleimani em Bagdá, capital do Iraque.

Um porta-voz do governo iraniano disse à emissora que o país não vai mais respeitar os limites estabelecidos sobre o número de centrífugas de enriquecimento de urânio que pode usar, o que significa que não haverá limites para a capacidade de enriquecimento, ou à pesquisa e desenvolvimento nuclear da nação. A partir de agora, essas diretrizes seguirão as necessidades técnicas iranianas.

O porta-voz disse que as medidas podem ser revertidas com a retirada de sanções dos Estados Unidos sobre Teerã. A saída do Irã do acordo nuclear acontece dois anos depois dos Estados Unidos terem deixado o acordo e imposto sanções contra a economia iraniana.

Apesar da declaração, o governo iraniano também disse que vai continuar a cooperar com a Agência Internacional de Energia Atômica e que está pronto para retornar aos termos do acordo nuclear caso sejam removidas as sanções contra o país.

O acordo nuclear, assinado em 2015 pôs fim a sanções econômicas ao Irã em troca das promessas de monitoramento de seu desenvolvimento nuclear e do enriquecimento de urânio para fins pacíficos./REUTERS