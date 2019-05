Irã reduz seus compromissos nucleares e dá um prazo de 60 dias para negociar

O presidente do Irã, Hassan Rohani, anunciou nesta quarta-feira, 08, que o país está reduzindo seus compromissos do acordo nuclear de 2015 e dando aos demais signatários do pacto 60 dias para cumprir as exigências iranianas.

Em discurso transmitido pela TV, Rouhani informou que, a partir de agora, o Irã não venderá urânio enriquecido, nem o excedente de água pesada. Suas exigências para retornar à situação anterior é que levantem os obstáculos às transações com o sistema bancário iraniano e a venda de petróleo. A medida iraniana já havia sido anunciada nesta terça, 07, pelo chanceler Mohamed Javad Zarif. A decisão do Irã promete acirrar a tensão entre o país e Donald Trump, após o presidente dos Estados Unidos ter enviado um porta-aviões ao Golfo Pérsico./ EFE