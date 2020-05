Irã reduz silenciosamente a temperatura com os EUA

Alissa J. Rubin e Farnaz Fassihi, The New York Times

BAGDÁ - Após anos de tensões crescentes que quase levaram à guerra, o Irã moderou sua abordagem ao Ocidente, passando de uma política de provocação para uma de cooperação limitada. A mudança reflete um esforço para evitar o confronto direto com os Estados Unidos que, segundo os iranianos, poderia beneficiar Donald Trump nas eleições de novembro.

Em nenhum lugar a mudança é mais evidente do que no Iraque, onde o Irã apoiou um primeiro-ministro pró-americano e ordenou que suas milícias interrompessem ataques com foguetes contra as forças americanas. Os americanos, embora não admitam publicamente qualquer mudança na postura iraniana, retribuíram discretamente de maneiras modestas e indiretas.

Em conjunto, as aberturas representam um relaxamento incipiente que, mesmo que não dure ou que não leve ao fim das hostilidades entre o Irã e os Estados Unidos, já reduziu a temperatura, diminuindo o risco de conflito aberto.

"É menos provável que uma guerra aconteça, mas ainda existe o risco de um confronto", disse Randa Slim, membro sênior do Instituto do Oriente Médio. "Mas é menos provável porque a intenção dos principais atores mudou. O Irã e os EUA definitivamente não querem uma guerra seis meses antes das eleições nos EUA."

A mudança de comportamento do Irã, que não foi anunciada ou exposta publicamente, parece ser tática, disseram analistas, observando que o país ainda se opõe veementemente à demanda do governo Trump de renegociar seu acordo nuclear com o Ocidente e que não cumpriu seu compromisso de retirar as forças armadas dos Estados Unidos do Oriente Médio. Publicamente, os dois países continuam envolvidos em guerra verbal.

Mas os recentes sinais de diminuição foram significativos:

Depois de meses de ataques às forças americanas no Iraque que levaram os Estados Unidos e o Irã à beira da guerra em janeiro, o Irã cancelou suas milícias por procuração e os ataques cessaram em grande parte.

Quando o Parlamento do Iraque escolheu um primeiro-ministro apoiado pelos EUA este mês, o Irã, que foi fundamental na escolha dos governos iraquianos anteriores, finalmente aderiu à escolha e ajudou a colocá-lo no cargo.

Em abril, o Irã procurou os Estados Unidos para abrir negociações para uma troca de prisioneiros, oferecendo a libertação de um veterano da Marinha dos Estados Unidos mantido pelo Irã em troca de um médico iraniano-americano detido pelos americanos.

Ataques a navios da marinha e navios mercantes no Golfo Pérsico que ameaçaram uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo durante grande parte do ano passado foram diminuídos, embora ainda não tenham sido totalmente encerrados.

Diplomatas, autoridades iraquianas e iranianas e analistas citam uma combinação de razões para a mudança, incluindo o medo de guerra com os Estados Unidos. Eles também observam que o Irã está superpressionado - combatendo a epidemia do novocoronavírus, uma economia estagnada e a agitação pública em casa - e precisa recuar.

Teerã foi pego de surpresa quando os americanos revidaram a morte de um empreiteiro americano no Iraque em dezembro, matando o líder da força Quds de elite do Irã, o major-general Qassim Suleimani. Os Estados Unidos ameaçaram uma resposta desproporcional se outro americano fosse morto, algo que o Irã não podia pagar para ver.

"O Irã está redefinindo suas políticas regionais após o assassinato do general Suleimani", escreveu Mohamad Hossein Malaek, diplomata iraniano experiente e ex-embaixador na China, na revista Iranian Diplomacy, em abril. "Está reorganizando suas cartas, reavaliando suas capacidades e entrou na arena com uma nova perspectiva e plano".

O país também concluiu que o aumento das tensões com os Estados Unidos poderia provocar conflitos armados que, além de dolorosos, poderiam beneficiar politicamente Trump, melhorando suas chances de reeleição, segundo pessoas familiarizadas com a política. Desde que assumiu o cargo, Trump retirou-se do acordo nuclear com o Irã e impôs sanções econômicas incapacitantes que devastaram a economia iraniana.

Um consultor do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que mesmo a poderosa Força Quds - o ramo da Guarda Revolucionária que administra milícias por procuração do Iraque ao Líbano - recebeu ordens de "agir de forma conservadora" e permanecer em "padrão de espera" até novembro.

Além das eleições americanas, o Irã está de olho em uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas em outubro que determinará se um embargo internacional a armas será prorrogado. Até então, o país quer evitar conflitos com os membros do Conselho de Segurança, disseram analistas.

O governo Trump credita à sua "campanha de pressão máxima" contra o Irã, incluindo sanções e ameaças militares, o recuo na postura do país do Oriente Médio. "Pressão funciona", disse na terça-feira, 19, Brian Hook, representante especial do Departamento de Estado para a política do Irã. “Por mais de três anos, contivemos e combatemos o Irã por meio de dissuasão e diplomacia. O regime também está quebrado por causa de nossas sanções. Os líderes do Irã enfrentam hoje uma escolha: negociar com o presidente Trump ou gerenciar o colapso econômico ".

Os ataques no Golfo Pérsico diminuíram, apontam os americanos, depois que Trump ordenou que a Marinha afundasse qualquer navio iraniano que assediasse navios americanos. Na terça-feira, a Marinha alertou que nenhum barco ficasse a menos de 100 metros de um navio militar americano em águas internacionais. Ao mesmo tempo, apesar das declarações de tudo ou nada, os Estados Unidos se envolveram com o Irã indiretamente.

Depois que o Irã aceitou o candidato do primeiro-ministro do Iraque, Mustapha al-Kadhimi, apoiado pelos EUA, os Estados Unidos concederam ao Iraque uma renúncia de quatro meses às sanções americanas ao Irã, para que Bagdá pudesse comprar gás de Teerã. A renúncia - maior que a renúncia habitual de 30 a 45 dias - dá ao Irã acesso a uma quantia de dinheiro necessária.

Outro contato entre os dois inimigos envolveu discussões sobre uma possível troca de prisioneiros envolvendo um veterano da Marinha Americana, Michael White, e um médico iraniano sob custódia dos EUA. As negociações parecem ter parado nos últimos dias, mas nenhum dos lados parece ter desistido delas.

Em outro gesto possível, o governador do Banco Central do Irã, Abdolnaser Hemmati, disse em março que os Estados Unidos permitiram que alguns fundos iranianos congelados em países terceiros fossem liberados para o Irã. Os pagamentos foram amplamente entendidos como compras de petróleo. No entanto, as autoridades dos Estados Unidos negam que tenham permitido o pagamento de fundos congelados ao Irã.

Analistas ocidentais caracterizam as mudanças do Irã como adaptação às mudanças. "O que temos visto saindo do Irã nos últimos dois meses é mais facilmente explicado como uma mudança tática em cada situação que faz sentido naquele cenário específico, em vez de uma mudança estratégica", disse Jarrett Blanc, membro sênior da Fundação Carnegie para a Paz Internacional.

No Iraque, onde as conversas com os Estados Unidos eram mais transparentes, o Irã estava mais preocupado em estabilizar o Iraque do que em instalar seu candidato preferido, disseram autoridades iranianas.

Os protestos antigovernamentais no Iraque no outono passado que levaram à renúncia do primeiro-ministro anterior também condenaram a influência do Irã e o poder praticamente incontrolável de suas milícias aliadas.

Em março, com o Parlamento ainda incapaz de escolher um novo primeiro-ministro, o Iraque também enfrentava uma série de outros problemas: a queda dos preços do petróleo privou o governo de sua principal fonte de receita, e as restrições impostas para combater a pandemia de coronavírus acertaram em cheio a economia.

O Irã conta com a economia do Iraque como mercado para seus bens e como fonte ilícita de receita através dos grupos de milícias que apoia no país vizinho. "O Irã considera o Iraque um dos seus dois países mais importantes em termos de segurança, porque sabe que o que acontece no Iraque não ficará no Iraque", disse Ariane Tabatabai, pesquisadora do Fundo Marshall na Alemanha.

Em abril, o general Ismail Qaani, que substituiu o general Suleimani como comandante da Força Quds, chegou a Bagdá com uma mensagem clara. Ele disse aos líderes políticos iraquianos que Teerã estava preocupado com a desordem econômica do Iraque: "As coisas não estão boas no Iraque e não podem continuar assim porque o Iraque se tornará um fardo para o Irã", disse ele, de acordo com um líder político iraquiano que se encontrou com o general Qaani.

Com o Iraque prestes a desmoronar e os americanos ameaçando pôr fim às isenções de sanções para o país comprar do Irã e se recusando a ajudar sua economia em dificuldades, a única saída foi uma abertura.

"O Irã exagerou na mão, eles estavam sobrecarregados - no Líbano, na Síria e depois nos protestos no outono - e o fato de os xiitas protestarem contra o Irã, o que os abalou", disse um político iraquiano que pediu para não ser identificado por discutir questões diplomáticas delicadas.

O Irã não apenas aceitou al-Kadhimi, a escolha americana, mas também fez lobby com seus partidos aliados no Iraque para apoiá-lo. As autoridades ocidentais tomaram isso como uma vitória.

"A narrativa desde 2003 é que o Ocidente permitiu que a política iraquiana se deslocasse para o Irã", disse um diplomata ocidental, falando sob condição de anonimato. "Mas, na verdade, aqui, desta vez, os americanos e os britânicos apoiaram Kadhimi desde o início e o Irã não, e foi o Irã quem fez um recuo".