Irã rejeita 'invenções' dos EUA sobre plano terrorista contra embaixadas

NOVA YORK - O governo do Irã rejeitou efusivamente as acusações dos Estados Unidos de que Teerã seria responsável por um plano de ataque terrorista contra as embaixadas de Israel e da Arábia Saudita em Washington, afirmando que o país persa é alvo de "invenções e campanhas de difamação" americanas.

Veja também:

EUA acusam iranianos de planejar ataques contra embaixadas

Ali Akbar Javanfekr, porta-voz do presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, afirmou nunca ter ouvido dos dois cidadãos acusados pelos americanos. "Acho que o governo dos Estados Unidos está ocupado em fabricar um novo cenário e a história já mostrou que tanto Washington quando a CIA tem muita experiência nisso", argumentou.

De acordo com o porta-voz, o objetivo de Washington é denegrir a imagem do Irã frente ao povo americano. "Eles querem que o povo se esqueça dos sérios problemas domésticos que enfrentam e assustá-los com essas invenções fora do país", completou.

De acordo com as autoridades americanas, Manssor Arbabsiar e Gholam Shakuri planejavam detonar bombas nas representações diplomáticas de Israel e da Arábia Saudita, além de assassinar o embaixador saudita em Washington. Arbabsiar é um iraniano naturalizado americano e foi preso em setembro no aeroporto internacional JFK, em Nova York. Ele confessou o plano em interrogatórios. Shakuri, por sua vez, está em liberdade.

O procurador-geral dos Estados Unidos, Eric Holder, disse que responsabilizaria o Irã pelo plano. Ele disse que Washington tomaria atitudes contra Teerã, mas não especificou quais seriam essas ações. Holder ainda afirmou que o Departamento de Justiça não estava se referindo a nenhum membro do governo iraniano.