Irã rejeita pressão do Ocidente para fechar instalação nuclear

VIENA - O governo iraniano afirmou nesta sexta-feira, 4, que nunca irá suspender seu programa de enriquecimento de urânio e não vê razão para fechar a instalação nuclear de Fordow, impondo assim um limite para as conversações que manterá com as potências mundiais no final deste mês.

No mês passado uma alta autoridade norte-americana disse que os EUA e seus aliados iriam exigir a interrupção do processo de enriquecimento de urânio e o fechamento imediato de Fordow durante o diálogo marcado com o Irã.

Mas o embaixador iraniano na Agência Internacional de Energia Nuclear (AIEA), Ali Asghar Soltanieh, disse à Reuters que "não vê justificativa"" para o fechamento de Fordow que segundo ele, está sob inspeção da AIEA e é um local seguro.