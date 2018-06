Irã respeita seus compromissos nucleares, atesta agência da ONU

ROMA - O Irã cumpre plenamente os compromissos assumidos no âmbito do acordo nuclear concluído em 2015 com as principais potências mundiais - Estados Unidos, China, Rússia, França, Reino Unido mais a Alemanha - confirmou nesta segunda-feira, 9, em Roma o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AEIA), Yukiya Amano.

+ Irã promete resposta 'esmagadora' se EUA designarem Guarda Revolucionária grupo terrorista

"Posso dizer que os compromissos nucleares do Irã no âmbito do JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action, o nome oficial do acordo, em inglês) são respeitados", afirmou Amano na abertura de uma conferência em Roma sobre o desarmamento nuclear.

Em setembro, a AIEA já havia afirmado que o Irã estava respeitando seus compromissos, enquanto Washington multiplica seus ataques ao acordo.

A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, recordou que o cumprimento dos compromissos por parte do Irã já foi verificado oito vezes. É hora de abrir "novos canais de cooperação internacional e, certamente, não desmontá-los", disse Federica, via videoconferência.

Agora, diante da ameaça norte-coreana, "não podemos abrir uma nova frente", acrescentou, referindo-se ao acordo iraniano e à possibilidade de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer ao Congresso americano que ele não é cumprido.

Trump, que sustenta que o Irã não respeita o "espírito" do acordo nuclear, deve anunciar nos próximos dias que não o "certifica", colocando a responsabilidade sobre os próximos passos em relação ao pacto no Congresso americano.

Uma lei obriga o presidente dos Estados Unidos a dizer ao Congresso, a cada 90 dias, se o Irã respeita o texto e se a suspensão das sanções que o acompanham é do interesse nacional. Em caso de "não certificação", a lei dá 60 dias ao Congresso para decidir se deve, ou não, reimpor sanções contra Teerã. / AFP