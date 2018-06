Irã respeitou acordo, diz agência nuclear da ONU

A aprovação da agência vem dois dias depois de Teerã e seis outras potências estenderem as negociações para um acordo final sobre o programa nuclear para 24 de novembro. Inicialmente, o prazo era até hoje.

Em relatório mensal, a Agência Internacional de Energia Atômica reconheceu que o Irã diluiu ou converteu em óxido o estoque de gás de urânio refinado a um grau de pureza de 20%. A partir desse nível de enriquecimento, existem poucos passos técnicos até que se consiga produzir combustível para uma arma nuclear. O governo iraniano tem consistentemente negado estar em busca de armas nucleares. Teerã diz que o programa tem como objetivo a produção de energia e questões médicas.

A agência também confirmou que o Irã cumpriu a demanda de aumentar a supervisão em algumas instalações relacionadas à questão nuclear e que Teerã não adotou nenhum grande passo para completar o planejado reator nuclear de plutônio em Arak.

O prazo para concluir as negociações sobre o programa nuclear do Irã foi ampliado na sexta-feira. Logo em seguida, os dois lados disseram ter feito progressos, mas alertaram que ainda restam grandes diferenças sobre o escopo do futuro programa de enriquecimento de urânio e sobre a vontade de Teerã de esclarecer sobre um possível trabalho nuclear com fins militares no passado. Fonte: Dow Jones Newswires.