Irã responsabiliza Arábia Saudita por morte de peregrinos em Meca

TEERÃ - O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, responsabilizou a Arábia Saudita pela morte de pelo menos 717 pessoas (41 iranianos) em um tumulto nesta quinta-feira, 24, quando participavam da tradicional peregrinação religiosa muçulmana do Hajj nos arredores da cidade saudita da Meca.

"O governo saudita está obrigado a assumir sua grande responsabilidade neste amargo incidente e cumprir com suas obrigações em conformida com o império da Justiça e da igualdade", disse Khamenei em mensagem divulgada em seu site. Khamenei, clérigo xiita, apontou que "a má gestão e inapropriadas medidas" tomadas pelas autoridades sauditas "foram fatores que provocaram esta tragédia".

A máxima figura religiosa e política iraniana pediu aos representantes e autoridades do país que ponham toda sua capacidade e esforço em curar os feridos e em reconhecer os mortos de nacionalidade iraniana, assim como para ajudar os muçulmanos de outros países. A televisão pública iraniana garante que pelo menos 125 iranianos morreram no incidente.

Saudi govt. has to accept its heavy accountability in this bitter incident & take necessary measures based on justice & rights.#Minastampede — Khamenei.ir (@khamenei_ir) September 24, 2015