Irã revela novo sistema subterrâneo para lançar mísseis O Irã revelou hoje um novo sistema lançador de mísseis intercontinentais, capazes de atingir bases dos Estados Unidos no Golfo Pérsico e alvos em Israel. Emissoras locais de televisão exibiram imagens do sistema subterrâneo, afirmando que mísseis de médio e longo alcance estão em posição vertical, prontos para o lançamento no caso de um ataque contra o Irã.