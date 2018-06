Irã: Rodada de negociação nuclear termina sem avanços

Representantes dos dois lados pretendiam começar a redigir em Viena o rascunho de um acordo definitivo sobre os rumos do programa nuclear iraniano.

Enquanto o Ocidente busca limitar a exploração da energia nuclear pelo Irã, os iranianos buscam a suspensão das sanções a eles impostas por parte de seus interlocutores.

Hoje, no entanto, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou à imprensa de seu país que as diferenças eram tamanhas que não seria possível começar a redigir o rascunho de um acordo definitivo. Ele não forneceu nenhum detalhe a não ser a observação de que os dois lados continuam distantes em relação a diversos temas. Fonte: Associated Press.