Irã se dispõe a reduzir enriquecimento de urânio

O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, está reunido em Viena com o ministro do Exterior do Irã, Javad Zarif, para tratar do assunto. Washington já havia anunciado que só continuaria a negociação após o prazo de 20 de julho caso houvesse algum progresso. O Irã negocia a continuidade de seu programa nuclear com os EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Rússia e China, alegando o uso da energia para fins pacíficos.

A sugestão é de mater o número de centrífugas no patamar atual, de 9.400 máquinas. O país reduziria gradativamente a produção do combustível diminuindo a velocidade de rotação durante o período do acordo, segundo diplomatas iranianos e ocidentais, que falaram em condição de anonimato.

Autoridades americanas deixaram claro que os iranianos estariam livres para enriquecer urânio em larga escala, com fins pacíficos, após o término do acordo. Mesmo assim, a oferta de Teerã, feita após pedidos do líder supremo do país, o Aiatolá Khamenei, mostra uma mudança importante na postura do país em relação ao tema. Fonte: Dow Jones Newswires.