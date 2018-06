Irã se opõe às tropas estrangeiras no Afeganistão

Segundo a agência, o presidente do Irã se encontrou com o presidente afegão, Hami Karzai. "Nós acreditamos que todas as forças estrangeiras devem sair da região e que a segurança do Afeganistão deve ser entregue ao povo do país", comentou. "Nós estamos preocupados com as tensões causadas pelos estrangeiros", acrescentou.

Rouhani também pediu mais cooperação entre Teerã e Kabul. Karzai deixou Teerã logo após o encontro com Rouhani e o seu ministro de Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif.

Há muito tempo o Irã se opõe a um acordo para permitir que as forças norte-americanas permaneçam no seu vizinho Afeganistão. Os dois países têm cerca de 945km de fronteiras em comum.

Os Estados Unidos pressionam o presidente afegão a assinar o acordo para estender sua presença militar após 2014, quando os mandatos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e Organização das Nações Unidas (ONU) terminam e as tropas norte-americanas são obrigadas a deixar o país.

Além da presença no Afeganistão, Rouhani também é contra a presença de militares estrangeiros no Oriente Médio e no Golfo Pérsico, onde a marinha dos EUA tem uma base no Bahrein.

Ontem, o secretário de Defesa dos EUA, Chuck Hagel, definiu os termos para a cooperação de defesa entre os países da região do Golfo e ainda pressiona pela continuação do compromisso militar com o Oriente Médio. Em discurso, Hagel também deixou claro que o acordo sobre o programa nuclear do Irã não afasta a ameaça à segurança do país.

O ministro da Defesa do Irã, general Hosein Dehghan, classificou as declarações de Hagel como "ameaçadoras", o que aumenta as desconfianças com os EUA e revelam uma influência de Israel - inimigo do Irã. Fonte: Associated Press.