Irã seguirá apoiando Iraque contra o Estado Islâmico

Rouhani disse também que o Irã continuará a fornecer conselheiros militares e armas a Bagdá, e criticou os Estados Unidos por supostamente falharem no apoio ao Iraque contra os insurgentes.

Nesta terça-feira, novos ataques mataram 26 pessoas em Bagdá. Policiais afirmaram que o atentado mais forte ocorreu durante a tarde, quando houve as explosões de dois carros-bomba em um restaurante do bairro de Talibiya, no leste da cidade, matando 15 pessoas e deixando outras 32 feridas. Antes, uma bomba havia explodido em um mercado no bairro de Abu Dashir, deixando quatro mortos e nove feridos. Os dois distritos atingidos têm maioria xiita.

Outras duas bombas explodiram no Iraque. Uma foi colocada próxima a um restaurante no centro da capital e a segunda detonou em uma rua comercial da cidade de Madian, ao sul de Bagdá.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelos últimos ataques, mas todos apresentam indícios de terem sido realizados pelo Estado Islâmico, que capturou porções do território do país e instaurou seu próprio regime. Nos últimos meses, o grupo terrorista tem realizado uma série de atentados em Bagdá e outras cidades do Iraque. Fonte: Associated Press.