Irã: Sobe para 20 número de mortos em terremoto

O tremor aconteceu em Kaki, perto de Khormoj, localidade situada cerca de 80 quilômetros a sudeste de Busher, cidade que abriga a primeira usina nuclear do país.

Segundo a agência semioficial de notícias Fars, moradores assustados correram para as ruas no momento do tremor, que aconteceu às 8h52 (horário de Brasília).

"Pelo menos 20 corpos foram levados ao necrotério" de Khornooj, disse uma fonte hospitalar não identificada à agência estatal de notícias Irna.

Não há, até o momento, informações referentes a problemas com a usina nuclear de Busher.

O terremoto foi sentido em todo o Golfo Pérsico, do Bahrein ao Catar, onde trabalhadores foram retirados de um arranha-céu como precaução.

Na manhã de domingo, um terremoto mais fraco foi registrado em Khormooj. O Irã está localizado sobre falhas sísmicas e registra terremotos diariamente.

Em 2003, cerca de 26 mil pessoas morreram quando um terremoto de magnitude 6,6 atingiu a região e destruiu a histórica cidade de Bam, no sul iraniano. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.