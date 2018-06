Irã: Sobe para 30 número de mortos em terremoto

O tremor aconteceu em Kaki, perto da cidade de Khormoj. Kaki situa-se 96 quilômetros a sudeste de Busher, cidade que abriga a primeira usina nuclear do país.

"Não houve danos à usina de energia (atômica) de Busher", assegurou Fereidoun Hasanvand, vice-governador da província de mesmo nome, à televisão iraniana. A distribuição de água e energia elétrica foi interrompida em diversas áreas.

Além das 30 pessoas mortas, 650 foram socorridas em hospitais locais, a maior parte delas com ferimentos superficiais, disse Ebrahim Darvishi, governador do distrito de Shonbeh, o mais atingido pelo abalo sísmico.

Segundo a agência semioficial de notícias Fars, moradores assustados correram para as ruas no momento do tremor, que aconteceu às 8h52 (horário de Brasília).

O terremoto foi sentido em todo o Golfo Pérsico, do Bahrein aos Emirados Árabes Unidos e ao Catar, onde trabalhadores foram retirados de um arranha-céu como precaução.

Na manhã de domingo, um terremoto mais fraco foi registrado em Khormoj. O Irã está localizado sobre falhas sísmicas e registra terremotos diariamente.

Em 2003, cerca de 26 mil pessoas morreram quando um terremoto de magnitude 6,6 atingiu a região e destruiu a histórica cidade de Bam, no sul iraniano. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.