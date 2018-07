Irã: Sonda espiã dos EUA invadiu espaço aéreo

"A violação do espaço aéreo do Irã é a razão dos tiros ao avião norte-americano", disse o deputado Mohammad Saleh Jokar à agência de notícias iraniana Fars. "Isso mostra que o país tem a capacidade necessária para se defendes contra qualquer invasão."

Os comentários vieram em resposta ao Departamento de Defesa dos EUA (Pentágono), que afirmou ontem que a aeronave estava desarmada e voava sobre o Golfo Pérsico quando o ataque ocorreu.

Segundo o secretário de Imprensa do Pentágono, George Little, o avião estava realizando uma "vigilância de rotina" a 26 quilômetros da costa iraniana na primeira vez em que foi alvejado. Segundo os EUA, o aparelho não foi atingido.

Little disse também que os Estados Unidos informaram a Teerã que vão continuar a realizar os voos de vigilância no espaço aéreo internacional. As informações são da Dow Jones.