Irã suspende jornal por criticar acordo nuclear

DUBAI - O Conselho Supervisor de Imprensa do Irã suspendeu nesta segunda-feira, 03, o jornal linha-dura 9 Dey e alertou outros dois veículos de mídia a não criticarem o acordo nuclear firmado no mês passado com as potências mundiais.

O jornal acusou os negociadores de Teerã de ultrapassar as orientações do líder supremo, aiatolá Ali Khamenei. Os censores também advertiram o Kayhan, influente diário conservador, e o site Raja News.

Em reunião no Conselho de Cooperação do Golfo no Catar, o secretário de Estado dos EUA, John Kerry, disse que o “comportamento” internacional do Irã pode melhorar após o acordo nuclear, mas aqueles que acusam Teerã de subversão devem estar preparados caso isso não aconteça.

Kerry também afirmou que, uma vez aplicado, o pacto contribuirá para a segurança da região. Mas reconheceu os temores de uma possível reaproximação entre Teerã e Washington, encorajando a teocracia xiita do Irã a apoiar os aliados militares em uma região vista pelo conselho de imprensa como oprimida pelo Ocidente e por Israel.

“Trabalharemos com nossos amigos e aliados na região para ter certeza de que estamos fazendo o possível para evitar qualquer tipo de envolvimento externo, ilegal ou impróprio para desestabilizar nossos amigos e aliados”, completou Kerry. /REUTERS