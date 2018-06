Abbas entregou o cargo neste sábado para Ali Akbar Salehi, que foi nomeado pelo novo presidente Hasan Rouhani.

Os EUA e seus aliados temem que o Irã está tentando produzir armas nucleares. Teerã diz que seu programa nuclear é pacífico.

O atual presidente se comprometeu a seguir uma política de moderação e aliviar as tensões com o mundo exterior. As informações são da Associated Press.