Irã testa com sucesso míssil de médio alcance

TEERÃ - As Forças Armadas do Irã testaram neste domingo, 1, com sucesso, um míssil terra-ar de médio alcance, durante manobras navais realizadas no Estreito de Ormuz, de acordo com um porta-voz militar, citado pela agência estatal de notícias Irna.

Veja também:

Veja as sanções já aplicadas contra o Irã

ESPECIAL: Tambores de guerra no Oriente Médio

ESPECIAL: O programa nuclear do Irã

HOTSITE: A tensão entre Israel e o Irã

"Este míssil de alcance médio terra-ar está equipado com a mais moderna tecnologia de combate contra alvos com capacidade para evitar radares e sistemas inteligentes que tentam interferir na navegação dos mísseis", declarou o comodoro Mahmud Mussavi. Segundo ele, esta foi a primeira vez que o Irã testou este tipo de míssil, que foi "projetado e fabricado no Irã."

Não há informações se o míssil foi disparado a partir de um navio ou da terra. As manobras navais acontecem na região do Estreito de Ormuz. O Irã ameaçou fechar esta via estratégica para o abastecimento de petróleo, por donde transita cerca de 40% do tráfego marítimo petroleiro mundial, em caso de novas sanções contra as exportações de combustível do país.

A exibição de força acontece no momento em que os Estados Unidos e os países ocidentais aumentam a pressão sobre o Irã por seu polêmico programa nuclear.

As informações são da Dow Jones.