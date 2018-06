Irã testa drone suicida durante exercício no Golfo Pérsico Teerã, 27/12/2014 - As forças Armadas do Irã usaram um drone (avião não tripulado) suicida pela primeira vez, durante um grande exercício militar que está sendo realizado próximo ao Estreito de Hormuz, na entrada do Golfo Pérsico. O general Ahmad Reza Pourdastan, comandante-chefe das forças em terra, disse na imprensa estatal que o drone é uma "bomba portátil". Batizada de Yasir, a aeronave foi desenvolvida para colidir com alvos aéreos e terrestres, além de navios.