Irã testa míssil de cruzeiro em exercício militar

Segundo a Irna, o míssil "atingiu seu alvo com sucesso" durante o exercício de guerra. Uma versão anterior do mesmo míssil de cruzeiro tinha um raio de alcance de 200 quilômetros, podia viajar a altitudes baixas e havia indicações de que poderia conter a presença naval norte-americana no Golfo Pérsico.

Os exercícios militares iranianos, que podem aproximar seus navios de embarcações da Marinha dos Estados Unidos que operam na mesma área, são a última demonstração de força do Irã após as crescente críticas internacionais por causa de seu programa nuclear.

Os 10 dias de exercícios ocorrem em meio a conflitantes comentários de autoridades iranianas sobre as intenções de Teerã de fechar o estreito de Ormuz e as advertências norte-americanas contra tal medida.

A última versão do Ghader foi entregue em setembro para a divisão naval da Guarda Revolucionária do Irã, que tem como função proteger as fronteiras marítimas do país. Na época, Teerã disse que o míssil era capaz de destruir navios de guerra.

"Na comparação com a versão anterior, o altamente avançado míssil Ghader recebeu atualizações em seu sistema de radar, comunicação com satélite e precisão quando ao alvo de destruição, assim como no alcance e mecanismo de evasão de radar", disse o contra-almirante Mahmoud Mousavi, porta-voz para os exercícios militares.

A televisão estatal mostrou imagens do lançamento do míssil e informou que ele tem capacidade de atingir alvos "a centenas de quilômetros de distância" do ponto de origem. A emissora informou que outros dois mísseis, com alcance menor, também foram testados nesta segunda-feira.

Os testes ocorreram apenas um dia depois de a Marinha iraniana ter feitos testes com o míssil terra-ar chamado Mehrab, altar em farsi, descrito como um míssil de médio alcance. As informações são da Associated Press.